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Бышовец: думаю, не последний раз видим африканскую команду на поздней стадии ЧМ

Бышовец: думаю, не последний раз видим африканскую команду на поздней стадии ЧМ
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о матче за третье место на ЧМ-2022, где сборная Хорватии переиграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Специалист считает, что это не последний успех африканской команды на мундиале.

«Игра за третье место оставила очень хорошее впечатление. Команды играли с полной самоотдачей, что удивительно. У хорватов очень хорошо тактически была построена игра, это связано с тем, что Модрич снизил свои атакующие возможности с учетом его состояния. Тактически матч был выигран Даличем.

С другой стороны, лидеры Хорватии выглядели не в лучшем состоянии, учитывая их возраст. Сделанные замены и смена тактики сыграли свою роль. Но это не умаляет заслуг марокканцев. На протяжении группового этапа и плей-офф сборная Марокко оставила очень хорошее впечатление в моментах организации игры, рационального выбора тактики и скорости.

Я не думаю, что этот матч был последним шансом завоевать медали на ЧМ для марокканцев. У африканских команд на сегодняшний день есть много игроков хорошего уровня, выступающих в Европе. Это не может не помогать развиться.

У Марокко есть Зиеш, который играет в «Челси». Думаю, что это не последний раз, когда мы видим африканскую команду на такой поздней стадии на чемпионате мира», – приводит слова Бышовца Metaratings.

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