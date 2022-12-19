Хулиан Альварес отпраздновал победу на ЧМ в маске Человека-Паука

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес отпраздновал победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, надев маску Человека-Паука.

Фото: Из личного архива Хулиана Альвареса

В своих социальных сетях футболист выложил фотографию в синей маске супергероя из комиксов Marvel, поклонником которого является. Ранее Альварес таким же образом праздновал победы в турнирах в составе аргентинского клуба «Ривер Плейт».

Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

22-летний Альварес сыграл шесть матчей за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре, в которых четыре раза поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнёру.

Аргентина обыграла в финале сборную Франции по пенальти 4:2. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3.

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