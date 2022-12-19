Супергерой, который всегда был за спиной Месси. Скрытая звезда финала ЧМ-2022

Перенесёмся на полтора года назад. 10 июля 2021-го. Рио. Та самая «Маракана». Вы помните, что тогда случилось? Лионель Месси выиграл первый титул в составе национальной команды. Он же обновил пару новых рекордов и вернулся в страну героем. Всё было не зря. Все говорили о нём. Это его трофей. И ничей больше.

И все разом забыли автора победного гола в матче. А ведь соперник – Бразилия, которая вызвала Неймара, Ришарлисона, Каземиро и остальных. На 22-й минуте Де Пауль со своей половины поля закинул мяч на Ди Марию, а тот перекинул выбежавшего Алисона. Да, победу Аргентине принёс именно Анхель – парень, который не провёл ни одного полного матча, но вышел в финале в старте. Однако про него никто не говорил. И все об этом забыли.

Уже наше время. Кто выиграл трофей? Правильно, Лионель Месси. Его уже пронесли на руках на стадионе. И пронесут в родной Аргентине. Он – суперзвезда этого триумфа. Он – его лицо. Но освежаем воспоминания – кто же сделал первый гол? Да, это тот самый Ди Мария удачно заплёлся о ноги Дембеле и заработал пенальти. А кто второй? Ой, снова Анхель идеально выскочил с фланга и завершил атаку. На этом не концентрируют внимание. Ведь королём может быть только один человек.

Интересно, что в Катаре Ди Мария присел на скамейку как раз к плей-офф. Хотя три матча в группе начинал в старте. Потом 0 минут с Австралией, 8 – с Нидерландами, 0 – с Хорватией и основа — с Францией. Очень неожиданное решение Скалони. Но тренер явно что-то знал. Знал, что в его команде есть король финалов. Ведь, помимо последних двух трофеев, были и Олимпийские игры 2008 года. И решающий матч с Нигерией. Кто забил единственный гол? Правильно, Ди Мария!

Анхель Ди Мария и Лионель Месси Фото: Photogamma/Getty Images

Так уж получается, что Анхель – самая крутая вторая/третья звезда команды. Не самая впечатляющая роль, но другой у него нет. Он сверхталантлив, сверхполезен, однако не способен быть на первых ролях. И такое неожиданное совпадение, но он играл важнейшую роль во всех трёх титульных финалах Аргентины с Месси в составе.

Такая же роль у него на клубном уровне. Он зажёгся в «Бенфике», а потом перешёл в «Реал». Но там место звезды было занято Криштиану Роналду. Из-за него он даже сменил позицию и приносил очень много пользы, действуя с противоположного фланга. Потом Перес купил Бэйла, но и в этой конфигурации аргентинец не растерялся и осваивал новые роли. В следующем большом клубе — «ПСЖ» («МЮ» выносим за скобки) — у парня такая же ситуация – он невероятно полезен, но за спинами сначала Ибрагимовича и Кавани, а потом и Неймара с Мбаппе. Дикие цифры не дали ему роль главного. Может, он к ней и не особо стремился. Сейчас у Ди Марии — «Ювентус». Идеальная пенсия. Так теперь и вместе с трофеем Кубка мира.

Ну и кто скажет, что он не великий? Он – величайший. Пусть и постоянно на вторых ролях.