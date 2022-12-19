Джорджевич: Дзюба — лучший в России. Надеюсь, что Кокорин вернётся в «Фиорентину»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о взаимоотношениях со своими бывшими одноклубниками по «Зениту» российскими форвардами Артёмом Дзюбой и Александром Кокориным.

«Какие у меня взаимоотношения с Дзюбой? Отличные! Мы играли вместе еще в Туле. Очень хорошо общаемся и совсем недавно переписывались.

Было бы ли мне с ним комфортно с ним в «Сочи»? Не знаю. В «Арсенале», когда он пришёл, я перестал играть. Не знаю, было бы мне с ним комфортно в «Сочи» или нет. Мы должны поиграть побольше, чтобы понять. Это игрок высокого уровня, и он сделал очень много для российского футбола. Я говорил год назад, что он лучший в России. Думаю, за период карьеры в Турции он не сильно изменился.

С Кокориным не общаемся. Немножко слежу за его карьерой на Кипре, видел интервью, посмотрел на него чуть-чуть.

Удивлён ли, что играет на Кипре? Я поиграл в небольшой команде в Дании, там футболисты, которые зарабатывают намного меньше денег, чем в России, но по уровню футбола они могли бы играть в больших клубах РПЛ. Команда, за которую играет Кокорин, нелюбительская, уверен, там много хороших ребят. Надеюсь, он вернётся в «Фиорентину» и покажет весь свой потенциал. Он всегда показывал хороший уровень футбола», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Дзюба находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор». Кокорин выступает за кипрский «Арис» Лимасол на правах аренды из «Фиорентины».