Арбитр Федотов: гол Месси в ворота Франции засчитывать было нельзя

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго года Месси было 13 человек, это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси надо было отменять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Момент произошёл на 108-й минуте матча. Когда Месси бил в створ ворот французской сборной, на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды. Запасные футболисты присутствовали на поле, когда мяч залетал в ворота французов. Этот гол вывел Аргентину вперёд в дополнительное время, став вторым забитым мячом Месси в финале.