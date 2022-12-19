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Каррера: 13 игроков Аргентины на поле во время гола Месси никак не повлияли на результат

Каррера: 13 игроков Аргентины на поле во время гола Месси никак не повлияли на результат
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал скандальный эпизод из финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией (3:3 доп.вр. 4:2 пен.). Во время второго гола Лионеля Месси на поле находилось 13 игроков его команды.

«Момент, когда у Аргентины было 13 человек на поле во время гола Месси, действительно можно увидеть на повторах. Нужно смотреть сам момент удара, но я думаю, что это никак не повлияло на результат», – сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии.

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