Бубнов: Месси превзошёл Марадону. А вот сравнивать Лионеля с Роналду не стоит, они разные

Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался о выступлении Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022. Напомним, решающий матч мундиаля в Катаре завершился победой аргентинцев в серии пенальти.
«Игра главных звёзд полностью оправдала ожидания. Месси забил дважды, а Мбаппе оформил хет-трик. Но для кого-то этот матч всё равно должен был стать драмой. Такой сценарий финала ещё нужно припомнить. На ум приходит только матч той же Аргентины с Германией, когда южноамериканцы стали чемпионами. К сожалению, три мяча Мбаппе и статус лучшего бомбардира турнира не помогли Франции завоевать кубок.
Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всё-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошёл легенду Аргентины.
А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной. Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шёл к готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 19 декабря 2022
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:34