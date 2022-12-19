Бубнов: Месси превзошёл Марадону. А вот сравнивать Лионеля с Роналду не стоит, они разные

Советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался о выступлении Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022. Напомним, решающий матч мундиаля в Катаре завершился победой аргентинцев в серии пенальти.

«Игра главных звёзд полностью оправдала ожидания. Месси забил дважды, а Мбаппе оформил хет-трик. Но для кого-то этот матч всё равно должен был стать драмой. Такой сценарий финала ещё нужно припомнить. На ум приходит только матч той же Аргентины с Германией, когда южноамериканцы стали чемпионами. К сожалению, три мяча Мбаппе и статус лучшего бомбардира турнира не помогли Франции завоевать кубок.



Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всё-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошёл легенду Аргентины.



А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной. Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шёл к готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя», — приводит слова Бубнова Sportbox.