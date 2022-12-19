Василий Уткин объяснил, почему финал ЧМ-2022 признаётся лучшим в истории

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, почему считает финальный матч чемпионата мира 2022 года лучшим. В завершающей встрече мундиаля сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.



«Сюда вписали абсолютно все элементы игры. Здесь были два камбэка. Не три — первый был со счёта 0:2. Без двух голов одного камбэка бы не было. Было дополнительное время. Лично моё любимое блюдо в плей-офф чемпионатов мира — когда в дополнительное время случаются гол и камбэк. То есть когда развивается сюжет, когда не просто зрелище и эффекты, а вот так. И, наконец, драматичная серия пенальти», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.