Футболистка «Арсенала» заявила, что «Золотой мяч» не уделяет достаточно внимания женщинам
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Футболиста «Арсенала» Вивиан Мидема раскритиковала авторов премии «Золотой мяч» за то, что они несправедливо относился к женскому футболу и уделял больше внимания мужской игре.
«Я не чувствовала, что на премии меня ценят как женщину-футболиста. У них было пять или шесть различных наград за мужскую игру, в то время как у женщин была только одна номинация. Если они хотят сделать спорт равным, они должны дать одинаковое количество наград мужскому и женскому футболу», — цитирует футболисту Daily Mail.
Помимо главной награды, которую в этом году получил Карим Бензема, есть также номинации для лучшего молодого игрока мужского пола, лучшего вратарю мужского пола и премия Герда Мюллера лучшему бомбардиру мужского пола.
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