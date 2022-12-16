Футболистка «Арсенала» заявила, что «Золотой мяч» не уделяет достаточно внимания женщинам

Футболиста «Арсенала» Вивиан Мидема раскритиковала авторов премии «Золотой мяч» за то, что они несправедливо относился к женскому футболу и уделял больше внимания мужской игре.

«Я не чувствовала, что на премии меня ценят как женщину-футболиста. У них было пять или шесть различных наград за мужскую игру, в то время как у женщин была только одна номинация. Если они хотят сделать спорт равным, они должны дать одинаковое количество наград мужскому и женскому футболу», — цитирует футболисту Daily Mail.

Помимо главной награды, которую в этом году получил Карим Бензема, есть также номинации для лучшего молодого игрока мужского пола, лучшего вратарю мужского пола и премия Герда Мюллера лучшему бомбардиру мужского пола.

