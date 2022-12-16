Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Арсенала» заявила, что «Золотой мяч» не уделяет достаточно внимания женщинам

Футболистка «Арсенала» заявила, что «Золотой мяч» не уделяет достаточно внимания женщинам
Комментарии

Футболиста «Арсенала» Вивиан Мидема раскритиковала авторов премии «Золотой мяч» за то, что они несправедливо относился к женскому футболу и уделял больше внимания мужской игре.

«Я не чувствовала, что на премии меня ценят как женщину-футболиста. У них было пять или шесть различных наград за мужскую игру, в то время как у женщин была только одна номинация. Если они хотят сделать спорт равным, они должны дать одинаковое количество наград мужскому и женскому футболу», — цитирует футболисту Daily Mail.

Помимо главной награды, которую в этом году получил Карим Бензема, есть также номинации для лучшего молодого игрока мужского пола, лучшего вратарю мужского пола и премия Герда Мюллера лучшему бомбардиру мужского пола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022