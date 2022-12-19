Нигматуллин: Майами стал аргентинским после финала ЧМ. У Месси квартиры в русском районе

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, как в Майами (США) празднуют победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Я сейчас в Майами. После финала ехал из бара: весь Майами был в аргентинских флагах. Здесь аргентинцев очень много, а в русском районе и у Месси две квартиры. Майами по-настоящему стал аргентинским», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Аргентинцы стали чемпионами мира 2022 года, в финальном матче в серии пенальти обыграв сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На групповом этапе они обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.