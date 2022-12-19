Головин: Аргентина — Франция — великий матч. Финал ЧМ-2022 войдёт в историю футбола

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о финальном матче чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина обыграла Францию — 3:3, 4:2 пен.



«Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдёт в историю мирового футбола. Сборная Аргентины и Лионель Месси долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели. У Франции тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом ещё раз в дополнительное время — для этого нужно иметь огромную волю и характер.



Приятно ли, что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах Лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны. В принципе, всё могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.