"Шинник" и питерское "Динамо" одержали победы

В матче 10-го тура в первом дивизионе чемпионата России «Шинник» и питерское «Динамо» одержали победы.

Чемпионат России

Первый дивизион. 9-й тур

«Шинник» (Ярославль) – «Авангард» (Курск) – 2:0

Голы: Григорян, 12 (1:0); Войдель, 31 (2:0).

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «СКА-Энергия» (Хабаровск) – 2:1

Голы: Димидко, 28 (0:1); Зимулька, 68 (1:1); Козлов, 80 (2:1).