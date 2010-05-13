"Шинник" и питерское "Динамо" одержали победы
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В матче 10-го тура в первом дивизионе чемпионата России «Шинник» и питерское «Динамо» одержали победы.
Чемпионат России
Первый дивизион. 9-й тур
«Шинник» (Ярославль) – «Авангард» (Курск) – 2:0
Голы: Григорян, 12 (1:0); Войдель, 31 (2:0).
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «СКА-Энергия» (Хабаровск) – 2:1
Голы: Димидко, 28 (0:1); Зимулька, 68 (1:1); Козлов, 80 (2:1).
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