Ещенко — о победе Аргентины на ЧМ: жизнь должна была вознаградить Месси за все старания
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о форвардах сборных Аргентины и Франции — Лионеле Месси и Килиане Мбаппе. Южноамериканцы обыграли «трёхцветных» в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан самым ценным игроком турнира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром. Оба игрока выступают за «ПСЖ».
«Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль. Жизнь должна была вознаградить Лео за все его старания. Отлично, что так сложилось.
Но стоить отметить и Мбаппе. Он пытался вытянуть свою сборную, но против Аргентины с Месси сложно что-то поделать. Килиан старался, бодался, но вчера победила командная игра!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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