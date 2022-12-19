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Сакки: Месси был в тени Марадоны, и это давило на него. Теперь вся Аргентина у его ног

Сакки: Месси был в тени Марадоны, и это давило на него. Теперь вся Аргентина у его ног
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о важности победы на ЧМ-2022 для аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Когда Месси вознёс кубок к небу, его глаза были мокрыми от слёз. Я думал обо всём пути Лео, о том, что он выиграл с «Барселоной», о его дриблинге, голах, многочисленных «Золотых мячах». Однако на нём было проклятие, от которого он не мог избавиться. Месси постоянно был в тени Марадоны, и это давило на него. Слишком часто его спрашивали, что он может дать сборной, и это его огорчало. Лео чувствовал ответственность перед своим народом, и тот факт, что он не преуспел в сборной, причинял ему боль.

Теперь вся Аргентина у его ног. Мне не хочется рассуждать, достиг ли он уровня Марадоны. Я не согласен с этими сравнениями между чемпионами, которые принадлежат к разным футбольным эпохам. Я знаю одно: Марадона был феноменом, и я хорошо его знал. И я знаю, что Месси тоже феноменален, хоть и по-другому», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

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