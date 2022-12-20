«Барселона» может приобрести защитника сборной Хорватии Юрановича

Защитник сборной Хорватии и «Селтика» Йосип Юранович может перейти в «Барселону», сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, сине-гранатовые наблюдали за игроком на чемпионате мира в Катаре и были впечатлены его игрой.



В шести матчах за «шашечных» на мировом первенстве в Катаре Юранович отметился одной голевой передачей. Команда Златко Далича сумела завоевать медали чемпионата мира второй раз подряд. В Катаре в матче за третье место хорваты обыграли Марокко – 2:1, а на турнире в России в 2018 году пробились в финал, где уступили Франции – 2:4.



Ранее сообщалось об интересе к Юрановичу со стороны двух других испанских команд – «Реала Сосьедад» и мадридского «Атлетико».

Новость по теме Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович заинтересовал два клуба Ла Лиги

Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы