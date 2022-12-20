«Барселона» может приобрести защитника сборной Хорватии Юрановича
Поделиться
Защитник сборной Хорватии и «Селтика» Йосип Юранович может перейти в «Барселону», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, сине-гранатовые наблюдали за игроком на чемпионате мира в Катаре и были впечатлены его игрой.
В шести матчах за «шашечных» на мировом первенстве в Катаре Юранович отметился одной голевой передачей. Команда Златко Далича сумела завоевать медали чемпионата мира второй раз подряд. В Катаре в матче за третье место хорваты обыграли Марокко – 2:1, а на турнире в России в 2018 году пробились в финал, где уступили Франции – 2:4.
Ранее сообщалось об интересе к Юрановичу со стороны двух других испанских команд – «Реала Сосьедад» и мадридского «Атлетико».
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:13
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:04
Партнерский контент