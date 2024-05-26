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Вендел отпраздновал чемпионство «Зенита» с сигаретами, алкоголем и кальяном

Вендел отпраздновал чемпионство «Зенита» с сигаретами, алкоголем и кальяном
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Полузащитник «Зенита» Вендел запустил прямой эфир в своей социальной сети и показал поклонникам, как он празднует чемпионство сине-бело-голубых, ставшее для него четвёртым.

Фото: Cкриншоты из трансляции Вендела

26-летний полузащитник перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга».

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«Зенит» занял первое место по итогам нынешнего сезона РПЛ, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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