В «Факеле» ответили на вопрос о будущем Игоря Черевченко в клубе

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что главный тренер воронежцев Игорь Черевченко продолжит работу в команде.

«У Игоря Геннадьевича долгосрочный контракт. Укомплектован ли его тренерский штаб? Это зависит от тренера. Если он захочет внести какие‑то коррективы, то мы их обязательно рассмотрим», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

49-летний Черевченко возглавил «Факел» в конце апреля. Под его руководством воронежцы провели пять матчей, одержав по их итогам одну победу, потерпев однажды поражение и трижды сыграв ничью. «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участие в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.