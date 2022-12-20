Пирло рассказал о встрече с Гвардиолой по приглашению, когда тренер работал в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло рассказал о беседе с Пепом Гвардиолой в 2010 году.



«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде.



Для меня это стало предметом гордости – как разговор с ним, так и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны». В итоге ничего из этого не вышло, но поход к Гвардиоле по его приглашению – это чудесные впечатления», – приводит слова Пирло FourFourTwo.



Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».



Сейчас итальянский специалист возглавляет турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

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