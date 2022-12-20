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Глен Джонсон: финал ЧМ-2022 лучше, чем камбэк «Ливерпуля» в Стамбуле в 2005 году

Глен Джонсон: финал ЧМ-2022 лучше, чем камбэк «Ливерпуля» в Стамбуле в 2005 году
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Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон считает финал чемпионата мира — 2022 лучшим в истории.

«Это точно лучший финал, что я видел. Да что там – один из лучших матчей в принципе!

Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сэйвы.

Думаю, это лучший финал, что я видел. Он даже лучше, чем игра в Стамбуле в 2005 году, когда «Ливерпуль» сделал камбэк, потому что это финал чемпионата мира – главный матч в футболе.

За пределами Ливерпуля вообще никто не ценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов», – приводит слова Джонсона Midnite.

Сборная Аргентины одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв французов. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти, завершившейся со счётом 4:2 в пользу аргентинцев.

Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:

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