Лаутаро Мартинес: мне грустно, что провел ЧМ не так, как хотелось

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Это потрясающе. Пока мы еще не осознали, что останемся в истории этой страны.
Лично мне немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось. Но я рад, потому что мы команда, и мы достигли этого вместе. Это безумие.
Я очень счастлив, благодарен своим товарищам по команде, своей семье, не говоря уже о стране. Пусть они подождут нас. Мы заслужили эту радость. Давайте отпразднуем это все вместе», – приводит слова Мартинеса TyC Sports.
«Альбиселесте» одержали победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.
Чемпионский парад сборной Аргентины в Лусаиле:
- 19 декабря 2022
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