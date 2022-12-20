Артем Ребров: всегда больше нравилась Франция, но из-за Месси в финале болел за Аргентину

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что в финале чемпионата мира — 2022 болел за Аргентину.



«Каким для меня получился этот ЧМ? Чем запомнится? Наверное, необычным показался, потому что это зима, ЧМ зимой как‑то непривычно. Поэтому я бы, наверное, его разделил на две части. С зимой групповая часть у меня вообще никак не ассоциировалась. Боком следил за ним, но, когда начались игры на вылет, было уже интересно. И, конечно, финал. Это здорово!



Жалко, конечно, что за себя мы не болели, скажем так. Но при этом болел за сербов, всегда была симпатична сборная Германии. И даже ставку с друзьями сделал именно на них, но они очень быстро проиграли.



Больше всегда импонировала Франция, но Месси, вся эта история… И пришлось все‑таки мне болеть за Аргентину в финале», — приводит слова Реброва «Матч ТВ».



В воскресенье, 18 декабря, аргентинская команда с Лионелем Месси выиграла чемпионат мира, победив в финале Францию — 3:3, по пен. 4:2. Месси забил в финале два гола с игры и один мяч — в послематчевой серии.



Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ: