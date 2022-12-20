Уилкшир — про Кокорина и тюрьму: ошибки делают все. Саша был наказан за свою ошибку

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение об инциденте с участием нападающего Александра Кокорина, который несколько лет назад провёл год в тюрьме.
«Удивился ли я новостям о Кокорине четыре года назад? Порой, когда молодой игрок начинает получать огромные деньги, что-то меняется в его сознании. Но ошибки делают все. И Саша был наказан за свою ошибку. Главное, что после этой истории он сделал правильные выводы», — приводит слова Уилкшира Sport24.
Напомним, Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона-2022/2023 на правах аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей в 10 матчах в составе кипрской команды. Также россиянин отдал две голевые передачи. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Последние игры форвард пропускает из-за травмы.
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