Уилкшир — про Кокорина и тюрьму: ошибки делают все. Саша был наказан за свою ошибку

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение об инциденте с участием нападающего Александра Кокорина, который несколько лет назад провёл год в тюрьме.

«Удивился ли я новостям о Кокорине четыре года назад? Порой, когда молодой игрок начинает получать огромные деньги, что-то меняется в его сознании. Но ошибки делают все. И Саша был наказан за свою ошибку. Главное, что после этой истории он сделал правильные выводы», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона-2022/2023 на правах аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей в 10 матчах в составе кипрской команды. Также россиянин отдал две голевые передачи. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Последние игры форвард пропускает из-за травмы.