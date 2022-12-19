Главный тренер «Ариса» подтвердил микротравму Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» (Лимасол) Алексей Шпилевский подтвердил информацию о том, что у российского нападающего команды Александра Кокорина микротравма.
«У Саши микротравма. Она его давно беспокоит, присутствовала и раньше. Может быть, тогда она не так сильно чувствовалась. Но тут, четыре матча назад, он её почувствовал, поэтому решили его поберечь.
Сейчас он уже начал готовиться в общей группе, два дня тренируется. Нам его не хватает. Но хочется его видеть в лучших кондициях.
Сможет ли он сыграть в следующем матче? Хотим этого. Посмотрим, выйдет он с первых минут или на замену. Но он не будет с точки зрения ментальности готов на полную. Поэтому сейчас трудно сказать, сможет ли он провести на поле все 90 минут», — приводит слова наставника «Ариса» «РБ Спорт».
Кокорин пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра и товарищеский матч с греческим «ПАОКом». Следующий матч «Ариса» запланирован на 22 декабря. Команда Кокорина сыграет с «АПОЭЛом».
- 19 декабря 2022
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