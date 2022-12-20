Томислав Дуймович: «Зенит» сейчас команда-гегемон

Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Динамо» Томислав Дуймович высказался о превосходстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» сейчас команда-гегемон, который силён не только по игре, но и по составу. Никто из конкурентов не может себе позволить таких дорогих игроков, а у «Зенита» после массовых санкций осталось больше денег и спонсоров.
Остальным командам намного тяжелее: им трудно сохранить своих качественных легионеров, либо купить на их место таких же сильных. У «Зенита» остались почти все иностранцы, и эта разница сейчас видна в чемпионате и отражается на конкуренции в РПЛ.
Питерцы легко выигрывают все матчи. Это самая стабильная команда в РПЛ. Как бы мне не хотелось, но сейчас ЦСКА, «Спартаку», «Динамо», и уж тем более «Локомотиву», будет сложно навязать борьбу «Зениту». Они заслуженно доминируют в России», – приводит слова Дуймовича Sport24.
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