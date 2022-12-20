Денис Глушаков назвал двух лучших игроков чемпионата мира — 2022

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков назвал двух лучших игроков чемпионата мира в Катаре.

«Сложно сказать, кто был лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре. Назову двух: Месси и Мбаппе — два лучших игрока прошедшего мундиаля. Оба сыграли великолепно. Мбаппе забил много мячей — его даже чуть-чуть жалко. Но Месси вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, поэтому поставлю его на первое место», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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