Уилкшир: Черчесов — очень строгий и прямолинейный тренер
Поделиться
Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился воспоминаниями о работе под руководством Станислава Черчесова. Австралийский экс-футболист отметил, что Черчесов — строгий и прямолинейный тренер.
«Черчесов — специфичный тренер? Я провел очень мало времени под его руководством. Могу сказать, что он очень строгий и прямолинейный тренер. К сожалению, узнать его как человека у меня не было достаточно времени. Но проблем с ним у меня никогда не было», — приводит слова Люка Уилкшира Sport24.
Напомним, в России Уилкшир играл в период с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год. Австралиец выступал за «Терек» и московское «Динамо», которое в то время тренировал Станислав Черчесов. Сейчас наставник работает в венгерском «Ференцвароше».
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
12:30
-
12:28
-
12:18
-
12:17
-
12:16
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:09
-
09:57
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:12
-
09:10
Партнерский контент