Уилкшир: Черчесов — очень строгий и прямолинейный тренер

Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился воспоминаниями о работе под руководством Станислава Черчесова. Австралийский экс-футболист отметил, что Черчесов — строгий и прямолинейный тренер.

«Черчесов — специфичный тренер? Я провел очень мало времени под его руководством. Могу сказать, что он очень строгий и прямолинейный тренер. К сожалению, узнать его как человека у меня не было достаточно времени. Но проблем с ним у меня никогда не было», — приводит слова Люка Уилкшира Sport24.

Напомним, в России Уилкшир играл в период с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год. Австралиец выступал за «Терек» и московское «Динамо», которое в то время тренировал Станислав Черчесов. Сейчас наставник работает в венгерском «Ференцвароше».