Семшов: работа в «Чайке» — хороший вызов. Всегда приятно, когда в тебе заинтересованы

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о своём назначении на пост главного тренера футбольного клуба «Чайка». Напомним, стороны заключили соглашение по схеме «1+1». На данный момент «Чайка» возглавляет турнирную таблицу своей группы во Второй Лиге.
«Всегда приятно, когда в тебе заинтересованы. Будем работать, другого выхода нет. Для меня это хороший вызов работать в футболе, в том виде спорта, которому я посвятил всю жизнь. «Чайка» находится в хорошей зоне во Второй лиге, в клубе хорошие условия. Конкуренция в чемпионате также есть.
Какие цели у «Чайки»? У любого тренера и команды цель одна – быть, как можно выше и прогрессировать. Для этого требуется постоянная работа. У команд в низших лигах одна задача – продвигаться вверх по турнирной таблице.
Долго ли шли переговоры по контракту? Нет. Личный контракт играл не такую важную роль. Как поступило предложение, сразу поговорил с руководителем и президентом. Благодарю их за доверие и за то, что остановились на моей кандидатуре», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
- 20 декабря 2022
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