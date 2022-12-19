Игорь Семшов назначен главным тренером «Чайки»

Бывший футболист «Зенита», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов стал главным тренером «Чайки», которая выступает во Второй лиге. Стороны заключили контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год, информирует официальный сайт «Чайки».
«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение. Я не раздумывал, сразу дал согласие. Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб «Чайка» — это глобальный, ответственный проект. План на ближайшее время — познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Для любого тренера главное — это результат, который будет показывать команда.
Смотрел матчи «Чайки». Есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами. Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы всегда были в хорошем настроении!»— приводит слова Семшова пресс-служба «Чайки».
Напомним, ранее 44-летний Семшов работал ассистентом в «Арсенале» и «Химках» и возглавлял новомосковский «Химик».
- 19 декабря 2022
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