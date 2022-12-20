Осинькин: победа Пиняева в «Первой Пятёрке» — аванс. Жизнь должна состоять из работы

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал завоевание Сергеем Пиняевым почётной премии «Первая пятёрка» по итогам 2022 года.
«В 2016 Сергей перешёл в «Чертаново». Сергею было 12 лет, но уже был ярким футболистом, которых я видел. Его влияние на игру было трудно не заметить: забивал красиво и эффектно. В 2020 году мы начали привлекать его в главную команду. Потом мы переехали в Самару, и через год с опозданием он нас догнал. Мы понимаем, что такое футбольное образование. Спокойно и плавно для себя вводили его в состав. Решение было правильное. В 17 лет он стал игроком основного состава. То, что он лауреат премии — результат того, как он играл в этом сезоне в команде РПЛ.
Я хочу добавить, что это всё аванс. Дальше его футбольная жизнь должна состоять из работы. Должно быть стремление доказать, что он большой футболист. Те футболисты, которые получали премию — оставили большой след. Нужно будет этому соответствовать, чтобы он попадал ни только в команду РПЛ, но и в сборную. Я желаю ему правильно идти к цели, посвятить себя любимой работе», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 20 декабря 2022
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