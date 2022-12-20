Дмитрий Парфёнов: разочаровать можно болельщиков, а удивила на ЧМ-2022 сборная Германии

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Я не смотрел все игры на чемпионате мира. Революционного ничего не произошло. Те, кто был на виду, они и есть на виду. Всегда есть команда-сюрприз: на этом чемпионате мира это Марокко.



Кто разочаровал? Разочаровать можно болельщиков (смеётся). Не разочаровала, а удивила — сборная Германии. Я думал, что Бразилия пройдёт дальше по турнирной сетке», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины, в финале турнира в Катаре обыгравшая национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев.