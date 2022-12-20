«Есть вещи похуже поражения». Герой Аргентины в финале ЧМ познал сущий ад в своей жизни

Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель забил решающий 11-метровый удар в финале чемпионата мира с Францией (3:3, 4:2 по пенальти). Монтьель хладнокровно развёл вратаря французов Уго Льориса и мяч по разным углам.

Сам факт того, что ключевой пенальти доверили исполнять Монтьелю, удивляет. Правый защитник «Севильи» — далеко не самый именитый футболист в команде Лионеля Скалони, который на его позиции во время ЧМ предпочитал Науэля Молину из «Атлетико». К тому же игроки оборонительного плана редко подходят к «точке» в первых попытках, да ещё и на важнейший удар. Можно вспомнить и то, что Гонсало «привёз» пенальти в ворота Аргентины в конце дополнительного времени, когда рукой заблокировал удар Килиана Мбаппе.

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25-летний Монтьель снял футболку и бурно радовался после того, как переиграл Льориса. Гонсало вписал своё имя в историю, став всего лишь вторым игроком, который отпраздновал победу на чемпионате мира сразу после забитого пенальти в серии. Первым был итальянец Фабио Гроссо в 2006-м, поразивший ворота французов. Интересно, что Гроссо тоже является защитником.

Конечно, общий вклад Монтьеля в победу Аргентины далеко не самый высокий в команде. Но именно он исполнил решающий удар и фактически принёс своей сборной титул. Важнейший момент для Гонсало, в жизни которого было не так уж много позитива.

Гонсало Монтьель с Кубком мира Фото: Julian Finney/Getty Images

Монтьель вырос в Виррей-дель-Пино – одном из самых нищих и криминальных пригородов Буэнос-Айреса. Отец Хуан Антонио работал каменщиком, мать Мариса — сотрудницей клининговой компании. Родители сформировали жёсткий характер Гонсало.

Самоотверженный парень по прозвищу Качете познал сущий ад в своей жизни и способен принять самые роковые удары судьбы. В семь лет Монтьель был свидетелем смерти деда, который стал жертвой перестрелки между соседями. Уже в более зрелом возрасте Гонсало пережил ещё одну трагедию. 5 ноября 2017 года на тот момент защитник «Ривер Плейт» Монтьель после поражения от «Бока Хуниорс» (1:2) узнал, что потерял очень близкого друга, ставшего жертвой криминальных разборок.

«Когда с вами случается что-то подобное, вы понимаете, что есть вещи похуже поражения в матче, каким бы болезненным оно ни было», — заявил Монтьель.

За несколько месяцев до этого Гонсало потерял ещё двоих друзей, которых застрелили рядом с его домом. Только каким-то чудом роковая участь обходила самого защитника. Футбол помогал парню выбраться из окружающей атмосферы криминала. В 2017 году Монтьель продлил контракт с «Ривер Плейт» на четыре года. Он начал встречаться с Кариной Накуччио и остепенился.

Гонсало Монтьель и его девушка Карина Накуччио Фото: Из личного архива футболиста

У Гонсало появилась возможность осуществить мечту благодаря спорту.

«Я хочу вывезти свою семью из этого района, чтобы дать им лучшую жизнь», — заявлял Монтьель после череды смертей друзей в перестрелках.

Защитник осуществил задуманное. В 2018 году родители Гонсало переехали в Эсеизу — благополучный центральный район Буэнос-Айреса. Он также свозил их на ответный финальный матч Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс» (3:1), который проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Мать и отец поддерживали его и на ЧМ в Катаре.

Гонсало Монтьель с родителями Фото: Из личного архива футболиста

Постепенно Монтьель стал одним из лучших фланговых защитников Аргентины. В 2021 году Гонсало помог своей сборной завоевать Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах с Чили, Боливией и Бразилией. Тогда же состоялся его переезд в Европу. Гонсало перешёл в испанскую «Севилью», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Он забил свой первый гол за «Севилью» уже в дебютном матче Ла Лиги с «Валенсией».

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Вершиной карьеры Монтьеля стал чемпионат мира в Катаре Гонсало не играл в матчах группового этапа с Саудовской Аравией и Польшей, а также в полуфинале с Хорватией. Во встречах с Мексикой (группа), Австралией (1/8 финала) и Нидерландами (1/4 финала) он в сумме провёл 88 минут. В основную обойму Лионеля Скалони не входил, проигрывая конкуренцию Науэлю Молине.

В финале с Францией Монтьель появился на поле на 91-й минуте. Мало кто ожидал, что именно его удар с пенальти принесёт Аргентине титул. Теперь карьера Монтьеля наверняка выйдет на новый уровень. Гонсало привлёк к себе внимание и может перебраться в более статусный клуб, чем «Севилья». Это станет хорошим подарком судьбы для защитника, который в свои 25 лет пережил множество трагических событий.