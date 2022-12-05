Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2022: итоги выступлений Гаэля Ондуа на турнире, подарок от Неймара, скандал с бутсами с флагом России, подробности

«Люди говорили плохие слова, угрожали». Как прошёл ЧМ-2022 для единственного россиянина
Дмитрий Зимин
Итоги выступлений Гаэля Ондуа
Комментарии
Гаэль Ондуа уедет из Катара с морем впечатлений. И подарком от Неймара.

Полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа – единственный футболист с российским паспортом на ЧМ-2022. В Катаре он сыграл в двух матчах, а единственный победный — с Бразилией — посмотрел со скамейки. Но он точно может быть доволен произошедшим с ним за эти недели.

Самый безумный матч ЧМ-2022! Сербы перевернули игру за две минуты, но этого было мало Самый безумный матч ЧМ-2022! Сербы перевернули игру за две минуты, но этого было мало

Ведь само попадание Ондуа в заявку на турнир уже большая удача. Несмотря на активное участие в отборочных матчах, его место в итоговом списке не казалось очевидным. Всё дело в травмах, из-за которых он почти не играл в этом сезоне. И, по собственному признанию, почувствовал себя в норме только в ноябре. Поэтому когда тренер объявил о включении Гаэля в состав – это были сверхэмоции. Игрок их не скрывал и многим делился в собственном телеграм-канале. Кстати, за время ЧМ-2022 число подписчиков увеличилось в 10 раз. Дальше вы поймёте почему.

Ондуа сыграл в первом же матче чемпионата мира. В нём Камерун уступил Швейцарии. Парень вышел на последние 25 минут, но запомнился не совсем игрой. А бутсами с флагом России. Фото с ними он выложил ещё до матча. А уже после вынужден был объясняться. Но делал это уверенно. Его ничего не смущало.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные – и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», – написал футболист в своём телеграм-канале.

Гаэль Ондуа

Гаэль Ондуа

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что позже он даже устроил аукцион с этими бутсами. Опять же в своём канале. Деньги пойдут на благотворительность, а торги уже идут в районе 150-200 тысяч рублей.

Гаэль Ондуа
Гаэль Ондуа
защитник сборной Камеруна

«Были очень тяжёлые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали. В какой‑то момент моя мама увидела всё, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде – по всему миру. Но из России многие поддержали».

Во втором матче ЧМ-2022 Гаэль вновь вышел на замену. На те же 20-25 минут. К тому моменту счёт в игре с Сербией был уже 3:3. Так что всё самое интересное футболист пропустил. Однако как выяснится позже – это не совсем так. Ведь игра камерунца запала в душу одной мировой звезде.

«Чувствую себя свободным человеком». Наш игрок на ЧМ не испугался показать флаг России «Чувствую себя свободным человеком». Наш игрок на ЧМ не испугался показать флаг России

Эту историю мы узнали уже после матча с Бразилией. Там случилась историческая победа Камеруна, но без Ондуа. Единственный матч чемпионата мира, в котором он просидел всю игру в запасе. Но после поговорил с Неймаром. Бразилец сообщил защитнику, что смотрел последние матчи Камеруна, и ему понравились действия Гаэля. А ещё предложил обменяться футболками. Это ли не восторг!

Фото: t.me/ondua29

Очевидно, что в Катаре Ондуа прожил маленькую жизнь. Пусть Камерун и не добился результата, но возвращается Гаэль с большими впечатлениями.

«Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь, – написал он в телеграм-канале. – Как позитивные командные, так и все те моменты, которые мы не реализовали и из-за которых не прошли дальше. Но это жизнь. И чемпионат мира многому меня научил. Особенно – ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнёров по команде. А ещё сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведённой на поле. Ещё раз всем говорю огромное спасибо! Это было незабываемо».

Даже Бразилия проиграла на этом ЧМ! А герой матча глупо удалился и ушёл смеясь Даже Бразилия проиграла на этом ЧМ! А герой матча глупо удалился и ушёл смеясь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022