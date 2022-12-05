«Люди говорили плохие слова, угрожали». Как прошёл ЧМ-2022 для единственного россиянина

Полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа – единственный футболист с российским паспортом на ЧМ-2022. В Катаре он сыграл в двух матчах, а единственный победный — с Бразилией — посмотрел со скамейки. Но он точно может быть доволен произошедшим с ним за эти недели.

Ведь само попадание Ондуа в заявку на турнир уже большая удача. Несмотря на активное участие в отборочных матчах, его место в итоговом списке не казалось очевидным. Всё дело в травмах, из-за которых он почти не играл в этом сезоне. И, по собственному признанию, почувствовал себя в норме только в ноябре. Поэтому когда тренер объявил о включении Гаэля в состав – это были сверхэмоции. Игрок их не скрывал и многим делился в собственном телеграм-канале. Кстати, за время ЧМ-2022 число подписчиков увеличилось в 10 раз. Дальше вы поймёте почему.

Ондуа сыграл в первом же матче чемпионата мира. В нём Камерун уступил Швейцарии. Парень вышел на последние 25 минут, но запомнился не совсем игрой. А бутсами с флагом России. Фото с ними он выложил ещё до матча. А уже после вынужден был объясняться. Но делал это уверенно. Его ничего не смущало.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные – и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», – написал футболист в своём телеграм-канале.

Гаэль Ондуа Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что позже он даже устроил аукцион с этими бутсами. Опять же в своём канале. Деньги пойдут на благотворительность, а торги уже идут в районе 150-200 тысяч рублей.

Гаэль Ондуа защитник сборной Камеруна «Были очень тяжёлые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали. В какой‑то момент моя мама увидела всё, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде – по всему миру. Но из России многие поддержали».

Во втором матче ЧМ-2022 Гаэль вновь вышел на замену. На те же 20-25 минут. К тому моменту счёт в игре с Сербией был уже 3:3. Так что всё самое интересное футболист пропустил. Однако как выяснится позже – это не совсем так. Ведь игра камерунца запала в душу одной мировой звезде.

Эту историю мы узнали уже после матча с Бразилией. Там случилась историческая победа Камеруна, но без Ондуа. Единственный матч чемпионата мира, в котором он просидел всю игру в запасе. Но после поговорил с Неймаром. Бразилец сообщил защитнику, что смотрел последние матчи Камеруна, и ему понравились действия Гаэля. А ещё предложил обменяться футболками. Это ли не восторг!

Фото: t.me/ondua29

Очевидно, что в Катаре Ондуа прожил маленькую жизнь. Пусть Камерун и не добился результата, но возвращается Гаэль с большими впечатлениями.

«Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь, – написал он в телеграм-канале. – Как позитивные командные, так и все те моменты, которые мы не реализовали и из-за которых не прошли дальше. Но это жизнь. И чемпионат мира многому меня научил. Особенно – ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнёров по команде. А ещё сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведённой на поле. Ещё раз всем говорю огромное спасибо! Это было незабываемо».