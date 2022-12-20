Хави: Педри и Гави лучше, чем мы с Иньестой в 20 лет
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о молодых футболистах каталонского клуба.
«Педри и Гави лучше, чем были мы с Иньестой в 20 лет. Они уже сейчас играют важную роль. Что касается Ансу Фати, во второй части сезона он будет выполнять более важные функции. Мы постепенно вводили его в игру, но в оставшиеся полгода от него будет многое зависеть», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» в 14 матчах набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (35) и «Реал Сосьедад» (26). Действующий чемпион Испании — «Реал». В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 31 декабря.
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