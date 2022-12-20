Никита Баженов: если бы не Килиан Мбаппе, финал ЧМ-2022 был бы одним из самых унылых

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о финале ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Мне не обидно за Мбаппе, потому что считаю, что победил сильнейший. В финалах таких турниров победителями становятся сильнейшие команды. У Мбаппе всё впереди, он же чемпион мира, входит в пятёрку лучших игроков. Разочаровываться не имеет смысла, нужно его поздравить и поблагодарить за прекрасный чемпионат.



Если бы не Мбаппе, это был бы один из самых унылых финалов. Аргентина просто обыграла бы Францию 2:0. До 75-й минуты, поверьте, был самый скучный финал. Аргентина до такой степени сильно играла, но благодаря такому игроку всё перевернулось и столько эмоций нам подарило, что за это можно поблагодарить сборную Франции, и в первую очередь — Мбаппе», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.