Динияр Билялетдинов: Месси по ходу турнира набирал лучшие кондиции к финалу ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Должны отдать должное Месси, который получил лучшего игрока. Этот человек по ходу турнира набирал лучшие кондиции к финалу: правильная подготовка, правильный рацион питания, правильная натренированность.



Не могу сказать, что он очень много бегал и делал. Но мы привыкли. Человек, который держит планку 15 лет, заслуживает звания лучшего футболиста на чемпионате мира», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе: