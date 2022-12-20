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Нигматуллин: Бразилия — разочарование ЧМ-2022. Уже приучили всех к несерьёзному поведению

Нигматуллин: Бразилия — разочарование ЧМ-2022. Уже приучили всех к несерьёзному поведению
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше. Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутсвие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.

Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются. Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре. Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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