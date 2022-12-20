Месси: отдаю кубок Марадоне и всем, кто нас поддерживал
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил победу на чемпионате мира — 2022.
«Я посвящаю и отдаю эту награду тем соотечественникам, которые не смогли выиграть его до меня. Я отдаю его Диего Марадоне, который наблюдал за нами сверху, и всем, кто поддерживал сборную. Людям, которые смотрели на содержание игры, а не на результаты, которые иногда шли не по плану», — написал аргентинец в своих социальных сетях.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале турнира 2022 года аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины — прежде аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе:
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