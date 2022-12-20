Тин Едвай перешёл в «Аль-Айн» на правах платной аренды с возможностью выкупа

Хорватский защитник «Локомотива» Тин Едвай перешёл в «Аль-Айн» из ОАЭ на правах платной аренды с возможностью выкупа.

Едвай будет выступать в чемпионате ОАЭ до конца сезона-2022/2023. «Локомотив» объявил об этом в телеграм-канале и пожелал игроку продуктивно провести оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне Тин Едвай провёл в составе московского «Локомотива» 14 матчей в чемпионате России, в которых получил три жёлтые карточки, и два матча в Кубке. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе московского клуба 13 очков в 17 встречах. «Аль-Айн» занимает седьмое место в чемпионате ОАЭ, набрав 18 очков в 11 матчах сезона.