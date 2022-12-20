Пирс Морган: аргентинцы, не пришедшие встречать Месси, считают величайшим Марадону?

Известный британский журналист Пирс Морган, который недавно взял интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявил, что считает Диего Марадону лучшим футболистом в истории Аргентины.

«Население Буэнос-Айреса — 15 миллионов человек. К Месси вышли всего четыре из них. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона всё ещё лучший аргентинский игрок?» – написал Морган в своей социальной сети.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Миллионы фанатов ожидают игроков сборной Аргентины: