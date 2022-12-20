Миллионы фанатов ожидают игроков сборной Аргентины
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Более трёх миллионов человек вышли на улицы столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, сегодня, чтобы встретить сборную Аргентины, которая вернулась в страну после победы на чемпионате мира в Катаре. Ожидается, что в ближайшее время команда с нападающим Лионелем Месси в составе вернётся на родину с Кубком мира.
Миллионы фанатов ожидают игроков сборной Аргентины:
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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