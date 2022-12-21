Президент «ПСЖ» пригласил Лионеля Месси на переговоры о продлении контракта

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи во время поздравления нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с победой в финале чемпионате мира пригласил его на переговоры о продлении контракта с французским клубом. Об этом сообщил Goal.com.



Соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Известно, что парижане хотят договориться с 35-летним Месси о новом контракте на один год с возможностью продления ещё на один год. Переговоры должны состояться в ближайшие дни.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Лионель Месси отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

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