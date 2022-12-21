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Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте

Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым бьющим игроком минувшего чемпионата мира — 2022. На втором месте по этому показателю расположился форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Тройку лидеров по этому показателю замкнул Оливье Жиру.

Месси за весь турнир нанёс 33 удара, Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше, а на счету Жиру всего 16 ударов. На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Аргентинец забил семь голов и отдал три голевых паса. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль. При этом француз дважды отличился с пенальти и один раз с игры.

Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Килиана Мбаппе:

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