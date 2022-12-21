Месси и Ди Мария после чемпионского парада отправились в родной город — Росарио
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Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария прибыли в родной город — Росарио. Они отправились туда после чемпионского парада национальной команды, который прошёл 20 декабря в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил TyC Sports.
Отмечается, что жители Росарио устроили футболистам тёплый приём.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года, который прошёл в Катаре, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Лионель Месси отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи. Ещё один мяч аргентинцев на счету Анхеля Ди Марии. В составе сборной Франции хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Видео: Миллионы людей на улицах Буэнос-Айреса после победы на ЧМ:
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