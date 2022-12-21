Стало известно, что Дешам сказал команде Франции в перерыве финала ЧМ-2022

Стало известно, что сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в раздевалке команды в перерыве финального матча чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. К перерыву французы уступали со счётом 0:2.
«Ребята, я вам без обиды скажу. Вы видите разницу? Она в том, что они играют в этом долбанном финале, а мы — нет!» — приводит слова Дешама RMC Sport.
Отмечается, что тренер ударил кулаком по столу.
«Я был очень недоволен в перерыве. Кроме того, я ударил палец. У нас есть это качество — сила характера. Мне это нравится. Нельзя отпускать, всё происходит очень быстро. Необходимо верить до конца», — прокомментировал эпизод наставник.
Видео: Как болельщики встретили сборную Франции в Париже
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