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Мбаппе выдал мотивационную речь перед сборной Франции в перерыве финального матча ЧМ

Мбаппе выдал мотивационную речь перед сборной Франции в перерыве финального матча ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с обращением к команде в перерыве финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае, хуже уже не будет. Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть – это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли 1 в 1, либо нужно сделать что-то еще.

Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

После перерыва сборная Франции смогла забить 2 мяча и перевести игру в дополнительное время. За французов хет-трик оформил Мбаппе, у аргентинцев отличались Ди Мария и Месси (дубль). Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу Аргентины.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже:

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