Червиченко: должен ли Роналду поздравить Месси? Да он чёрт. Если поздравит, то не от души

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о взаимоотношениях нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинского форварда Лионеля Месси.
«Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он чёрт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил своё величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Очень рад, что всё так и произошло. Теперь на вершине находится нормальный парень, трудяга с приятным лицом.
Думаю, что личная самовлюблённость никогда не позволит Роналду поздравить Месси. Но вокруг таких людей есть куча прилипал вроде пиарщиков, которые за неимоверные деньги дают нормальные и идиотские советы. Возможно, они и заставят Роналду это сделать. Однако я уверен, что если и поздравит, то не от души, а исключительно для пиара», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 декабря 2022
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