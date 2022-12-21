«Локомотив» интересуется колумбийским форвардом Камбиндо
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«Локомотив» интересуется 26-летним нападающим колумбийского «Индепендьенте» Дибером Камбиндо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Колумбийский форвард выступает на родине с 2017 года. Ранее он играл в дивизионе Д2 за «Депортес Киндио», за которых в течение двух лет провёл 62 матча и забил 21 мяч. Затем игрок провёл полгода за «Америка Кали», за который в 11 встречах забил один гол, после чего перешёл в «Индепендьенте», за который выступает по сей день. В 81 матче Камбиндо забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Московский «Локомотив» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место турнирной таблицы, набрав 13 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей.
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