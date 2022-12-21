Лапорта хочет возобновить общение с Месси, чтобы уговорить его вернуться в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет встретиться с бывшим форвардом клуба Лионелем Месси, который сейчас отдыхает после победы в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает Sport.es, Лапорта хочет восстановить общение с футболистом, прерванное в 2021 году после перехода в «ПСЖ», чтобы в будущем уговорить его вернуться к каталонцам.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ», за который он в данный момент выступает, истекает 30 июня 2023 года, и уже появляется информация, что аргентинец продлит контракт. Однако «Барселоне» будет сложно конкурировать с предложением парижского гранда, даже если Лионель перейдёт в качестве свободного агента. Поэтому единственная возможность предоставить Месси достойное по цифрам предложение — это найти способ активировать очередной экономический рычаг.
Даже если Месси не вернётся в «Барселону» в качестве игрока, Лапорта не пожалеет усилий для возобновления хороших отношений с ним, чтобы в будущем Лионель стал официальным послом сине-гранатовых и представлял клуб по всему миру.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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