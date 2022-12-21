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Боссы «Ювентуса» согласны продать Рабьо за € 15 млн

Боссы «Ювентуса» согласны продать Рабьо за € 15 млн
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть итальянский клуб этой зимой. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Боссы «зебр» согласны отпустить хавбека за сумму в районе € 15 млн.

По информации источника, руководство туринской команды хочет продать игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги до истечения срока действия его контракта. На чемпионате мира — 2022 Рабьо провёл шесть матчей, в них он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Рабьо выступает за туринский «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала чемпионата мира:

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