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Источник: Максимович будет получать около € 1,5 млн, если перейдёт в «Спартак»

Источник: Максимович будет получать около € 1,5 млн, если перейдёт в «Спартак»
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Годовой оклад сербского полузащитника Неманьи Максимовича в случае перехода в московский «Спартак» составит приблизительно 1,5 млн евро. Об этом сообщил Metaratings.

Отмечается, что сторона сербского полузащитника хочет включить в сделку бонусы за достижение целей. Кроме этого, стороны обсуждают постепенное увеличение фиксированной заработной платы игрока с каждым новым годом контракта.

Неманья Максимович является футболистом испанского «Хетафе». Контракт серба с нынешним клубом действует до лета 2024 года.

В составе сборной Сербии Максимович принял участие в трёх матчах на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Национальная команда Сербии не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее место в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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